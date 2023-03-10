أعربت الفنانة منال سلامة، عن سعادتها بالنجاح الكبير وردود الفعل القوية التى تحققها حلقات مسلسلها "الأصلي" وإشادات الجماهير بالدور الذي تلعبه "فايزة الأصلي".

وقالت في بيان صحفي، إنها أعجبت بدور "فايزة" بمجرد قراءة السيناريو، وبعدها زاد حماسها له، بمقابلتها لمخرج العمل أحمد حسن.

وعن أسباب لعبها دور يُصنف ضمن أدوار الشر، قالت إنها لم تقدم أدوار شر كثيرة، ربما تكون قد قدمته من قبل في مسلسل "عائلة نعمان"، لكنها تعتبر شخصية فايزة شخصية إنسانية غير شريرة، وطالبت الجماهير بالانتظار حتى مشاهدة الحلقة الأخيرة.

وتحدثت عن ردود الأفعال التي وصلتها تعقيبا على الدور، وقالت إنها سعيدة جدا بها وأن صناع لمسلسل الأصلي تفاءلوا بنجاحه منذ أول يوم تصوير.

وقالت إنها لا تنسى تعليق لواحد من الجمهور بعد إذاعة الحلقات الأولى وقوله "عبد الغفور البرعي" ما عرفش يربي، في إشارة لدور نفيسة الذي لعبته في مسلسل" لن أعيش في جلباب أبي".

وعن كيفية استعدادها للدور، قالت إنها ومن خلال نقاشها مع مؤلف المسلسل أمين جمال والمخرج أحمد حسن صنعوا تاريخا لشخصية فايزة.

وفيما يتعلق بتجربة عملها مع المخرج أحمد حسن، قالت إنه مخرج متمكن من أدواته ويفهم طبيعة عمله جيدا، وكذلك كاتب السيناريو أمين جمال ومجموعة الكتاب الشباب معه في العمل.

وعن كواليس العمل قالت إنها كانت ممتعة ومليئة بالحب.

وأكدت سعادتها بهذه العودة القوية بشخصية فايزة الأصلي التي تعتبرها إضافة لمجموعة من الأدوار التي أحبها الجمهور لها مثل: "نوفا" في مسلسل"لن أعيش في جلباب أبي"، والأميرة نازلي في مسلسل "قاسم أمين"، ونور علام السماحي في مسلسل "ليالي الحلمية"، وزينب البورسيلي في مسلسل"أم كلثوم".

وعن رسالة مسلسل" الأصلي" قالت إنه يناقش قضايا الميراث بكل أشكاله وأسبابه وصراعاته، وأهم رسالة للعمل من وجهة نظرها هي عدم التفرقة بين الأخوة، وأن يعرف كل منهم إمكانياته.

وذكرت أنها سبق وتصدرت البطولة في مسلسل "قاسم أمين" و"مشرفة رجل هذا الزمان"، وأنها لا تهتم بوجود عمل يحمل اسمها في البطولة، قدر اهتمامها بجودة العمل ونجاحه.

وأوضحت أن مسلسل "الأصلي" ينتمي لفئة الأعمال الفنية ذات البطولة الجماعية، معربة عن سعادتها بحب الجمهور له.

وعن عدم تواجدها بالموسم الرمضاني المقبل، ذكرت أنها لن تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي، لكن لديها عمل مسرحي وتليفزيوني جديد من المقرر عرضهما بعد رمضان.

وفيما يتعلق برأيها في انتشار المنصات الرقمية، أوضحت أن كثرة القنوات والمنصات حاليا أفادت الدراما وقدمت أشكالا مختلفة لها، خصوصا عبر المنصات التي تقدم أعمالا تشبه الأفلام السينمائية من حيث جودتها وموضوعاتها.

وعن عدم تعاونها كثيرا مع زوجها المخرج عادل أديب، قالت إنهما اتفقا على عدم العمل سويا، وكسرا اتفاقهما هذا في مسلسل "جبل الحلال"، وعليه فهي مستعدة للتعاون معه مجددا لو وجدت الدور الذي يناسبها.

وعن فيلمها الروائي القصير "ألوان"، قالت إنه يناقش قضية الغربة من خلال أسرتين واحدة مصرية والأخرى سورية.