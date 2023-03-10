رئيس الشبكة العربية للمرأة: مصر بثقلها أعطت للأمة العربية الإحساس بالانتماء والولاء

أكدت رئيس الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، ومؤسس متحف المرأة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، الدكتورة رفيعة غباش؛ أن مصر بثقلها السياسي والاقتصادي والسكاني أعطت للأمة العربية على مدى التاريخ الإحساس بالانتماء والولاء؛ مشيرة إلى أنه لولا انتماؤنا القومي ما استطعنا أن نكون حاضرين.

وقالت الدكتورة غباش -خلال كلمتها اليوم /الخميس/ في محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان"رحلة العلم والمعرفة"- إن مصر تستوعب ملايين المهاجرين منذ القدم، ونحن تعلمنا على يد علماء مصريين ووصلتنا مناهج التعليم المختلفة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وأشارت رئيس الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا؛ إلى أن الله كتب لها رحلة علم في مصر بكلية طب القصر العيني؛ مما جعلها تعمل فترة تدريبها في الإمارات ومن ثم المملكة المتحدة عام ،1992 مؤكدة أن المجتمع المحيط بها كان يعرفها ككاتبة أكثر من طبيبة فقد كان هناك صراع بين الطبيبة والاستمرار ككاتبة.

وأكدت أنها دُعمت دعمًا سياسيًا من دولة الإمارات بعد حصولها على الدكتوراةه فقد كانت أول امرأة في كلية الطب تعين مساعد للعميد ورشحت لرئاسة جامعة الخليج العربي في البحرين ممثلة عن دولة الإمارات، وأنه تم اختيارها في منظمة "مجلس مستقبل العالم" موضحة بأنها عندما تخوض بمشروع جديد تشعر بأنها درست وتخرجت من جديد وذلك يرجع إلى مقدار العلم والمعرفة المكتسبة من تلك التجارب.

كما أوضحت أن هناك نسبة كبيرة من النساء العربيات الذين حققوا إنجازات كثيرة في الوطن العربية وأشهرهم الدكتورة لحاظ الغزالي، المتخصصة في علم الوراثة؛ والتي ترددت كثيرًا على مكتبة الإسكندرية فلها اكتشافات في الأنماط الجينية مما ساعدها بالفوز بجوائز عالمية.

وأشارت إلى أنها منذ رجوعها من المملكة المتحدة كانت تراودها فكرة مشروع عن المرأة فبدأت بكتابة الملاحظات عن السيدات الملهمات في مجتمعاتنا العربية إلى أن استطاعت أن تكتب فصل عن المرأة في الإمارات؛ إلى أن جاءت فكرة متحف المرأة والذي هو مركز ثقافي توثيقي، يهتمُّ بتاريخ المرأة في الإمارات، وحاضرها، وكل ما يتعلق بجوانب حياتها من فكر وثقافة وفنون وآداب وتراث وتاريخ، ونمط وطقوسٍ حياتها اليومية والذي أنشئ في سوق شعبي قديم للذهب من داخل بيتها القديم الذي نشأت به وذلك لأن الأحياء القديمة أصبحت تفقد هويتها في دول الخليج.

وقالت إن المتحف أصبح عالميا وتوسع كثيرًا فقد إفتتحه الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي؛ مما دفعها للعمل على موسوعة عن المرأة الإماراتية تحتوي على أكثر من 600 سيرة قصصية عن المرأة في السياسة، والأدب، والطب، والتمثيل.

من جانبه، قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز- في كلمة مسجلة له عبر الفيديو للحضور- إن زميلاته في كلية العلوم كانوا من أفضل الطالبات في الدفعة ولذلك فالمرأة العربية لها مكانة قوية جدا في العالم العربي فهي أساس للنهضة في العالم العربي.