المفوضية الأوروبية ترغب في تعزيز جهود الأمن في البحر والفضاء

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تعتزم المفوضية الأوروبية، تعزيز جهود الأمن في البحر والفضاء وفقا لوثيقتين استراتيجيتين تم تبنيهما اليوم الجمعة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أدى تفجير خطي نورد ستريم 1 و2 العام الماضي إلى زيادة مخاوف أمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن البحر ساحة استراتيجية يتزايد التنازع عليها، إلى جانب الجو والفضاء الخارجي والفضاء السيبراني.

وذكر بيان صحفي، أن المفوضية تهدف إلى تكييف الاستراتيجية البحرية الحالية لمواجهة "التهديدات الجديدة والناشئة" بتدريبات بحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعمليات إضافية لخفر السواحل وتعاون مع منظمات دولية أخرى مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة.

ومن بين مخاوف المفوضية التنافس الجيوسياسي المتزايد والهجمات السيبرانية والتهديدات العسكرية وغير العسكرية فضلا عن التغير المناخي وتدهور البيئة البحرية.

وبالنسبة للفضاء تهدف المفوضية إلى بدء العمل على ضمان الوصول إلى الفضاء على المدى الطويل وتعزيز السيادة التقنية.