الحزب الشيوعي الصيني يؤكد تولي شي فترة رئاسية ثالثة

منح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين شي جين بينج فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة له في منصب رئيس البلاد.

وكما هو متوقع، صوت ما يقرب من 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية اليوم الجمعة لصالح تمديد فترة ولاية الرئيس لولاية إضافية مدتها خمس سنوات، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي يستمر لمدة أسبوع في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.

وكان زعيم الدولة والحزب شي، 69 عاما، قد ألغى بالفعل حدود العمر وعدد الفترات السابقة في مؤتمر الحزب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مما عزز قبضته على السلطة.