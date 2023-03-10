السيسي: عازمون بكل صدق وإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية للحفاظ على مجد الوطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، مع قادة القوات المسلحة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على كل الاتجاهات الاستراتيجي.

وأكد الرئيس السيسي، أن الشعب المصري يولي الثقة الكاملة في قدرة أبنائه من الجيش والشرطة لدعم ركائز الاستقرار والتنمية في ربوع مصر كافة.

وفي ختام الاجتماع أعرب الرئيس السيسي عن عرفانه وتقديره لروح الشهيد الذي لولاه لما استطعنا نحقق ما نسعى إليه من إنجازات، وأننا عازمون بكل صدق وإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته.