 القوات الأوكرانية تدمر 15 معقلا روسيا و7 زوارق وتصفي 20 شخصا - بوابة الشروق
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القوات الأوكرانية تدمر 15 معقلا روسيا و7 زوارق وتصفي 20 شخصا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:47 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 4:47 م

دمرت وحدات الاستطلاع الجوي التابعة لدائرة حرس الحدود الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، 15 معقلًا للقوات الروسية في غضون يومين.

وقالت خدمة حرس الحدود الحكومية في منشور على تليجرام -وفق ما نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن المدافعين الأوكرانيون دمروا خمس شاحنات روسية من طراز أورال.

كما منعت قوات الدفاع الأوكرانية، محاولة أخرى للروس لإنزال مجموعات الاستطلاع على الجزر القريبة من خيرسون؛ ما أدى إلى تدمير سبعة زوارق.

وذكرت أن "الروس جهزوا زوارق بمحركات خارجية ومدافع رشاشة وعزز الجوانب وحاولوا الوصول إلى الجزر، ولم ينجحوا، حيث تم القضاء على القوارب والأفراد البالغ عددهم قرابة 20 شخصًا خلال 3 أيام".


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