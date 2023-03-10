حماس ترحب باتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

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رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالإعلان اليوم الجمعة، عن اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.

واعتبر خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان صحفي: "هذا التطور خطوة مهمة على طريق توحيد صفوف الأمة، وتعزيز الأمن والتفاهم بين الدول العربية والإسلامية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأضاف الحية: "نرى أن تلك الخطوة المهمّة تصبّ في صالح القضية الفلسطينية، ودعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق حسب الوكالة عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ، مضيفة أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية.