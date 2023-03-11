وزير الأوقاف وسفير الكويت بالقاهرة يتفقدان معرض مكتبة معسكر أبو بكر الصديق الثقافية بالإسكندرية

تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، معرض مكتبة معسكر "أبو بكر الصديق" الثقافية بالإسكندرية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد عزت محمد، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، ومدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية سارة المطيري، وعدد من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي.

‏وخلال الزيارة، أشاد السفير غانم صقر والطلاب الوافدون المشاركون في المعسكر بإصدارات الأوقاف العربية والمترجمة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنوع إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعمق التناول العلمي، مع يسر أساليب الصياغة التي تتميز بها إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.

وأهدى سفير دولة الكويت بالقاهرة وزير الأوقاف درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية؛ تقديرًا لجهود الوزارة الملموسة في مجال الدعوة، ونشر الفكر الوسطي، وعمارة المساجد مبنى ومعنى، ومحاربة الفكر المتطرف، وخدمة المجتمع.