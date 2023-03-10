وزير البترول يشارك في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة حوارية، في إطار مشاركته بمؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن الأمريكية.

وخلال الجلسة، ألقت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم كلمة كمتحدث رئيسي، سلطت خلالها الضوء على مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين كأحد الحلول المستدامة لتأمين مصادر الطاقة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وأكدت أن الاسراع بإصدار التصاريح لمشروعات الطاقة لا يزال يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.

وأعربت جرانهولم عن دعم الرئيس جو بايدن لمشروع قانون تم تقديمه في أواخر ديسمبر من العام الماضي، بشأن الإسراع بالموافقات لكل من مشروعات الطاقة النظيفة والبترول والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من أنه تم رفض مشروع القانون، لكن يظل هناك تفاؤل بشأن القانون وقدرته على تفعيل مشروعات الطاقة النظيفة.