في الولايات المتحدة: هل يؤثر لون بشرتك على قيمة منزلك؟

وأظهرت الدراسة أن المنازل في الأحياء التي يقطنها السود والهسبانك تُقيّم بأقل من قيمتها بشكل روتيني.

واشترى تيت أوستن وأوستن المنزل عام 2016 في ضاحية مارين سيتي في سان فرانسيسكو مقابل حوالي 550 ألف دولار.

ويوجد في المدينة عدد كبير من السكان الأمريكيين من أصل أفريقي (38 في المئة)، مقارنة بمقاطعة مارين ذات الأغلبية البيضاء حيث يقع المنزل، وحيث تبلغ نسبة السود بين السكان 2.8٪ فقط.

وفي عام 2020، عندما سجلت أسعار الفائدة انخفاضاً تاريخياً، قرر الزوجان إعادة تمويل رهنهما العقاري.

وفي العام السابق، قامت شركة بتقييم المنزل المكوّن من أربع غرف نوم مقابل مليون و450 ألف دولار، بعدما أجريا تعديلات كبيرة.

ولكن عندما قررا إعادة التمويل مرة أخرى في عام 2020 للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، جرى تقييم منزلهما بـ995 ألف دولار فقط.

لذلك قررا اللجوء إلى تجربة مفادها أن تتظاهر صديقتهما، وهي امرأة بيضاء، بأنها صاحبة المنزل بدلاً منهما.

وأزال الزوجان كل أثر لهما من المنزل، بما في ذلك أعمالهما الفنية ذات الطابع الأفريقي وصورهما.