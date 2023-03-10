انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، النواب الجمهوريين في أمريكا الذين اقترحوا إرسال قوات لبلاده، وقال إنه على الولايات المتحدة أن تركز على كبح الشراهة للمخدرات غير القانونية على أراضيها.



يأتي ذلك فيما واصل المحققون بحثهم عن مسلحين اختطفوا أربعة أمريكيين في مدينة ماتاموروس الحدودية الأسبوع الماضي



وتساءل الرئيس لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي الذي عقد في وقت متأخر أمس الخميس: "لماذا لا تعتنون بشبابكم؟ لما لا تعتنون بمشاكل التحلل الاجتماعي الخطيرة؟ لماذا لا تضبطون الزيادة المستمرة في استهلاك المخدرات؟".



وجاءت تصريحات لوبيز أوبرادور الحادة بشكل غير معتاد، بعد يومين من تحديد السلطات المكسيكية موقع الأمريكيين المفقودين في كوخ على مشارف ماتاموروس، وهي مدينة سيئة السمعة ينتشر بها الخارجون على القانون، وتشهد صراعات بين عصابات تهريب المخدرات منذ فترة طويلة للسيطرة عليها.



وقالت السلطات المكسيكية إنها عثرت على جثتي اثنين من الأمريكيين، شايد وودارد (33 عاما)، وزينديل براون (28 عاما). كما عثرت السلطات على الاثنين الآخرين، لاتافيا ماكجي (33 عاما) وإريك جيمس ويليامز (38 عاما)، أحياء ونقلتهما سريعا عبر الحدود.



ولم تتوصل السلطات الأمريكية أو المكسيكية بعد لسبب إطلاق النار على السياح الذين دخلوا المكسيك الجمعة الماضية، كي تجري ماكجي عملية جراحية، وقد وضعوا فيما بعد في شاحنة نصف نقلتهم بعيدا.



وأثارت الواقعة ردود فعل كبيرة على جانبي الحدود، حيث أثارت نقاشا قائم منذ فترة طويلة بشأن من المسؤول عن العنف الشائع في المكسيك وأفضل طريقة لكبحه.



وأشار عدد من النواب الجمهوريين الأسبوع الجاري إلى جريمة الخطف بوصفها دليل آخر على الخروج عن القانون في المكسيك وحاجة الولايات المتحدة للتدخل.