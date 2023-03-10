مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين في جهينة بسوهاج بسبب الخلافات المالية

تشاجر عامل ومزارع لخلافات مالية بينهما بمركز جهينة بالأسلحة البيضاء وأصيب كل منهما، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدار البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة جهينة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية عنيبس بدائرة مركز جهينة.



وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.



وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن طرفيها: (السيد م. ا. م، 35 عاما، مزارع) مصاباً بجرح طعني بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه، و(عاطف. ع. م. ه، 43 عاما، عامل بأجر) مصاباً بجرح قطعي بالكتف الأيسر، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، والطرفان يقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة كل منهما سلاح أبيض (سكين)، وأفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المشار إليها بالتقارير الطبية؛ بسبب وجود خلافات مالية سابقة بينهما.



تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.