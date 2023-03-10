ندوة باتحاد عمال الغربية حول حقوق المرأة في العمل احتفالا بيوم المرأة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي ينظمه أمانة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الغربية، بالتعاون مع فصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بمقر الاتحاد احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وتستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء القادم، تحت إشراف المحاسب إبراهيم كامل المراكبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الغربية ونجلاء نصر، مديرة قصر الثقافة، وتدير الندوات سهام سعد القصاص أمينة المرأة بالاتحاد.



‏وشهدت فعاليات اليوم الثاني تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق المرأة في العمل" ألقتها دكتورة سماح جاهين، بمشاركة الشاعر مصطفى منصور رئيس نادي الأدب المركزي السابق بالغربية، بحضور عدد العمال ورواد القصر.

وألقت جاهين، الضوء حول أهم وأبرز القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في العمل والتي تتضمن مكاسب كثيرة، وحقها في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج أو للولادة أو للرضاعة، مع الالتزام بالواجبات المفروضة عليها سواء في البيت أو في العمل، مشيرة إلى أن القانون عندما اختص الرجال بممارسة بعض المهن دون النساء لم يقلل من شأنها، بل تقديرا لها وحفاظا عليها نظرا لصعوبة العمل في أجواء يصعب على المرأة تحملها.

وأضافت أن المرأة دائماً شريكة للرجل وليست ندًا له وذلك يرجع للعصور القديمة، كما أن الإسلام وضح الحقوق والواجبات للطرفين والتي لا يجب أن نحيد عنها.

وأكد الشاعر مصطفى منصور، أن المرأة حصلت على حقوق كثيرة وأثبتت كفاءتها بجدارة، مشيرا إلى أن البيت والتربية الصحيحة هي الأساس لتكوين أسرة صالحة قائمة على المودة والرحمة والالتزام بالواجبات قبل الحقوق.

وألقى "منصور" بعضا من الأبيات الشعرية من ديوانه الأخير "دروايش في محرابها"، وسط تجاوب من الحضور.

وتستكمل الفعاليات يوم الأحد 12 مارس بعقد ندوة بعنوان "دور المرأة في العمل النقابي وأهميته"، إلقاء سهام سعد أمينة المرأة باتحاد عمال الغربية، بحضور الشاعر محمد أبو اليزيد، كما تقام ندوة تثقيفية يوم الإثنين 13 مارس بعنوان "الصمت الزوجي والطلاق العاطفي" إلقاء دكتورة دعاء فتحي مجاور بحضور الشاعرة سماح مصطفى والدكتورة نشوى عاشور.

وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي يوم الثلاثاء 14 مارس بعقد ندوة بعنوان "المرأة في الفكر العلماني دراسة تحليلية" إلقاء المفكر الدكتور آمان قحيف بحضور الشاعر عارف مصطفى.