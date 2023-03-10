تقارير: إيران تشتري طائرات حربية روسية

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أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الجمعة، بأن طهران اشترت عدة طائرات حربية روسية من طراز سو- 35.

ولم يتم الكشف عن عدد الطائرات أو سعر الشراء.

وتكهن خبراء منذ أمد طويل بأن إيران ترغب في تحديث قواتها الجوية القديمة بطائرات حربية روسية. وحالت العقوبات الدولية حتى الآن دون شراء الطائرات الجديدة وتحديث القوات الجوية.

وبحسب تقارير سابقة، تعتزم إيران شراء 24 طائرة حربية روسية على الأقل.

وشددت طهران وموسكو مؤخرا على أنهما ترغبان في التوسع في تعاونهما العسكري.

وتخضع الدولتان لعقوبات بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

ويتهم الغرب إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة قتالية من طراز شاهد- 136، المعروفة أيضا باسم طائرات "كاميكازي" المسيرة. وتنفي طهران هذا.

ورغم النفي الإيراني، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اسقاط أكثر من 300 مسيرة إيرانية انتحارية طرار- شاهد 136 تستخدمها روسيا.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الخميس، عقوبات ضد شبكة من الشركات وأفراد من الصين بسبب مزاعم بدعمهم إيران في صنع طائرات مسيرة تصدرها إلى روسيا.