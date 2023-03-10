فتاة تروى معانتها من التنمر: «سخروا من مناخيري وشبهوني بحيوان»

روت هنا نادر، فتاة تعرضت لظاهرة التنمر، تفاصيل تعرضها لتجربة التنمر قائلة: «كانت تجربة صعبة جدًا علينا، وبحاول الخروج من هذه التجربة وعلاج هذه المشكلة، حيث إن تجربة التنمر ترتبط بالشخص طوال حياته».

وأوضحت هنا نادر، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن التنمر يترك أثر كبير داخل من يتعرض له، مشيرة إلى أنها كانت لا تحب جزء في جسدها، كما أنه في المدرسة كان تتعرض للسخرية بسبب لونها الأسمر، وهذا كان يسبب لها الكثير من الإحراج.

وتابعت: «وحدة صحبتي شبهتني مناخيري بحيوان»، مشددة على أنها رفضت أن تتحدث مع أحد، وتتذكر ما تعرضت له إلى الآن، موضحة أن عدم الثقة في النفس يجبر البنت على البحث عن علاقة عاطفية.