نتنياهو خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي: متفقون على منع إيران من الحصول على سلاح نووي

التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن جوريون يوم الخميس، وسط محاولات من جانب الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل لعرقلة مغادرتهما منطقة المطار.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء ء: "يسعدني أن أرحب بعودة الوزير أوستن إلى إسرائيل. لدينا أجندة مشتركة: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإحباط العدوان الإيراني، والحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة، وتوسيع دائرة السلام. هذه أجندة مهمة، وأنا أتطلع إلى المحادثة معك"،بحسب موقع"أي نيوز 24"الإخباري الإسرائيلي.

ومن جهته قال أوستن: "سمعتم منا نقول مرارًا وتكرارًا إننا ملتزمون تمامًا بأمن إسرائيل".

وأضاف أنه يتطلع إلى "مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني".

وهذه هي الزيارة الثانية لأوستن إلى إسرائيل كوزير دفاع، لكنها الأولى منذ أن أصبح نتنياهو رئيسًا للوزراء.

كما قدم المسؤول الأمريكي تعازيه لنتنياهو في ضحايا العمليات الأخيرة "وأكد التزامه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات، وشجب "الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض هدف حل الدولتين".

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا قالت فيه إن الاجتماع يهدف إلى إعادة التأكيد على "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل" ومناقشة "التصعيد الأخير في التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال البيان "ناقش الزعيمان التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة واتفقا على زيادة التعاون لمواجهة العدوان الإيراني. وأكد الوزير أوستن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي".