وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حادث إطلاق النار في تل أبيب مساء اليوم الخميس بأنه "مساء صعب في تل أبيب، يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد".



من جانبه، أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس في تغريدة على تويتر عن صدمته إزاء الحادث، وكتب: "العمل الإرهابي الوقح الليلة في تل أبيب استهدف أناس أبرياء"



ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى روما، الحادث بأنه "هجوم إرهابي في قلب تل أبيب".



وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وقال: "نعزز قوات الأمن والشرطة التي تقاتل الإرهابيين هذه الليلة وكل ليلة. سنواصل بناء أمتنا وتعميق جذورنا، وبناء مستقبلنا المشترك كإخوة وأخوات".



وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "أشكر الجندي الذي قضى على منفذ هجوم تل أبيب".



وفي غزة وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم العملية البطولية في تل أبيب مساء اليوم الخميس، بأنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال".



وقال قاسم، في تصريح نقلته وكالة"معا" إن كل الإجراءات الأمنية الاسرائيلية تنهار اليوم أمام هذه العملية البطولية.



وأضاف: "جاء الرد على جريمة صباح اليوم سريعاً، ومضى الوقت الذي يقتل فيه الاحتلال أبناء شعبنا دون رد".



وأفاد مسعفون في إسرائيل بإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بوسط تل أبيب مساء اليوم الخميس.