مهرجان مسرح الجنوب يواصل عقد الورش التدريبية الفنية لشباب قنا

تواصل الورش التدريبية المقامة على هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مسرح الجنوب، استقبال شباب المحافظة، لليوم الثالث على التوالى، برئاسة الناقد المسرحى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا.

ومن المقرر أن تستمر الورش حتى 12 مارس الجاري، برعاية وزارتي الثقافة، الشباب والرياضة، محافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمشاركة 50 شابا من الأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى شباب محافظة قنا.

وتفاعل الشباب مع الورش التدريبية، خاصة ورشة التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، وورشة الديكور للدكتورة عايدة علام، وورشة الفنون الأدائية للمخرج البولندى كريستوف ريجاتزويتس، وورشة المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى، وورشة صناعة العرائس للمخرج أحمد أبو طالب، وورشة أداء وتحريك العرائس الماريونت للمخرجة إيمان فتوح، وورشة فنون الأداء فى الغناء المسرحى الموسيقار محمد مصطفى.