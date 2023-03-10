3 عادات على المرأة تبنيها من أجل طول العمر

هناك جوانب معينة من صحة المرأة تحتاج إلى الاهتمام لتحقيق الرفاهية المثلى، والتي يمكن أن تساعد في الصحة العامة للجسم، حتى عند التقدم في العمر.

ونشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول العادات التي يجب على المرأة أن تتبناها من أجل طول العمر وحياة سعيدة.

* اللياقة والطعام

هذا هو مزيج الطاقة الذي تمس الحاجة إليه لصحة المرأة وطول العمر، حيث يعطي البعض الأولوية للتمارين الرياضية الصارمة وآليات حرق الدهون، بينما يركز البعض الآخر فقط على الأكل الصحي والنظام الغذائي، ولكن معظم النساء تركز فقط على أحد العناصر المذكورة أعلاه، وغالبًا ما يفقدن الآخر بسبب ضيق الوقت، لذلك يجب الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فلن يساعد في وزنك فحسب، بل يضمن أيضًا التخلص من الأمراض.

* قل لا للسموم والعادات غير الصحية

يحتاج المرء إلى المثابرة والإرادة للابتعاد عن كل الإغراءات التي تأتي بأشكال مختلفة، حيث إن إدمان الكحول والتدخين والمخدرات هي تلك السموم التي لا تعطي سوى إحساس مؤقت بالمتعة، وفي المستقبل يمكن أن تصبح هذه بوابة لاعتلال الصحة.

كما أن زيادة السكر والوجبات السريعة تجعله على قائمة العادات غير الصحية، لذلك يجب على المرء أن يكون يقظًا أثناء الانغماس في هذه السموم، لأن لها تاريخ مثبت من التأثير السلبي على صحة المبيض، إلى جانب تأثيرها على الصحة العامة بشكل عام.

* اتخاذ الإجراءات الوقائية

يجب على النساء الانتباه إلى أية علامات وتحذيرات مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو وجود تورم في الثدي أو أي إفرازات غير عادية.