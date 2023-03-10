فتاة تعرضت للتنمر: السوشيال ميديا دوامة الضغوط النفسية

قالت حبيبة محمود، فتاة تعرضت لواقعة تنمر، إنها تعاملت بحرية كبيرة من قبل والديها وفي منزلها، مشددة على أن صوتها كان مسموعا في منزلها، بالإضافة إلى الدعم الذي كانت تحصل عليه من قبل أسرتها والدخول في التجارب الجديدة.



وأوضحت حبيبة، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوشيال ميديا دوامة الضغط النفسي والتنمر، مؤكدة أن عائلتها وأقاربها يرون أنها على قدرة كبير من المسئولية، ولا يتعاملون معها على أنها صغيرة وأيضًا لا يتعاملون معها على أنها كبيرة تعيش بمفردها، ويقدرونها ويعطونها المساحة الخاصة بها لكن بحدود.

وتابعت: "أصحابي أهلهم مش مخلينهم يجربوا حاجة جديدة أو يتفاعلوا مع المجتمع"، منوهة بأنها كانت ترى أنه لابد للعائلات أن تعطي المساحة لأولادها في فترات المراهقة والشباب.