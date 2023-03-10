تحرير 30 محضرا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية بأبو قرقاص في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي هذا السياق، قاد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقريتي بني عبيد وجريس، وأسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة تموينية تنوعت بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، عدم نظافة، عدم وجود سجلات التفتيش.

وأكد رئيس المركز، مواصلة الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظا على حقوق المواطنين.