مرسيدس تبني محطات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا وفرنسا

قال المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بنز موبيليتي الألمانية فرانز راينر، بأن الشركة أضافت تفاصيل في خططها الخاصة بشبكتها بشأن شحن المركبات الكهربائية، حيث سيتم بناء أول محطات شحن فائقة السرعة في ألمانيا وفرنسا العام الجاري.



وقال رئيس الذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات الفارهة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البناء يجري بصورة جيدة، دون إعطاء تفاصيل دقيقة أو أرقام.



وتأمل شركة مرسيدس في تشييد محطات الشحن في ألمانيا وفرنسا بحلول الربع الأخير من العام. وبنفس الطريقة، تعتزم الشركة أن تبني في الولايات المتحدة 20 مرآب شحن يضم كل منهم عدة محطات خلال العام الجاري.



وأعلنت الشركة في وقت سابق عن خطط لإنشاء 10 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول نهاية العقد الجاري.



وذكر راينر أن الشركة تستثمر مليارات اليورو في المشروع.