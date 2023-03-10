أنشيلوتي يعلق على إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، حول إمكانية تعاقد اللوس بلانكوس مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وارتبط مبابي بالرحيل عن ملعب حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة، بعد أن أخفق باريس سان جيرمان في عبور دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني تواليًا، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين.

وكان مبابي واحد من أبرز الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى ريال مدريد خلال السنوات الماضية، على الرغم من أنه قد اختار التجديد والبقاء في حديقة الأمراء حتي نهاية صيف عام 2025.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد ونظيره إسبانيول في الليجا، رفض أنشيلوتي الإفصاح عن أي معلومات حول إمكانية التعاقد مع مبابي.

وقال المدرب الإيطالي :" "يمكنك أن تسألني هذا السؤال اليوم، في غضون ثلاثة أشهر ، في غضون أسبوعين " .

واضاف مدرب ريال مدريد خلال حديثه:" إنه سؤال لن أجيب عليه أبدًا".