أيسلندا تشهد أعلى نمو سكاني منذ 1734

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في أيسلندا (هاجستوفان) اليوم الجمعة، أن الدولة الجزيرة سجلت أعلى معدل نمو سكاني لها على الإطلاق العام الماضي.

وزاد التعداد السكاني في البلاد بواقع نحو 11 ألف 500 في 2022. وقد لا يبدو هذا كثيرا، ولكنه يمثل زيادة بواقع 1ر3 % للجزيرة الصغيرة التي تقع شمالي المحيط الأطلسي، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيلات قبل نحو 300 عام أي عام 1734.

وبلغ إجمالي تعداد سكان أيسلندا في بداي عام 2023، 387 ألفا و758 نسمة، ويعيش قرابة الثلثين، حوالي 63%، في العاصمة ريكيافيك وضواحيها.

ولم تتطرق الهيئة إلى أي أسباب لزيادة السكان.