مئات النشطاء يعتزمون الاحتجاج اليوم على توسيع مصنع تسلا خارج برلين

من المقرر أن يتظاهر المئات من نشطاء البيئة اليوم الأحد للاحتجاج على توسيع مصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية.

وكان قد تم تعليق الإنتاج في المصنع الثلاثاء الماضي، بعد اندلاع حريق متعمد في كابل لإمداد الكهرباء تسببت فيه جماعة يسارية متطرفة.

وتقول السلطات، إنه يمكن أن يستمر انقطاع الكهرباء لعدة أيام قبل عودتها.

ويقول منظمو الاحتجاجات، إنه ليس لديهم صلة بحادث انقطاع الكهرباء، الذي آثر أيضا على الآلاف من السكان.

وتهدف احتجاجات اليوم إلى مطالبة المسؤولين في بلدة جرونهايد، الواقعة في منطقة تعرف بالغابات والبحريات، الالتزام بنتائج استطلاع غير ملزم أجرى الشهر الماضي.

وكان قد طُلب من السكان المشاركة في استطلاع بشأن خطط تسلا لتوسيع المصنع، الذي تبلغ مساحته 300 هيكتار في بلدة جرونهايد من خلال إضافة مستودع شحن ومخازن وحضانة ملحقة بالشركة على مساحة 170 هيكتار إضافية.

وشارك في الاستطلاع نحو 5400 شخص، حيث صوت 3499 ضد خطة التوسيع، وأيدها 1882.