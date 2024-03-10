إسماعيل هنية: غزة لازالت ترسم لوحة الحرية والشرف لفلسطين بدماء أبنائها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن «غزة لازالت ترسم لوحة الحرية والشرف لفلسطين بدماء أبنائها وبناتها».



وأضاف خلال كلمة، مساء الأحد: «السلام عليك يا غزة الوفية بحلم التحرير والوطن، الصامدة في وجه الصهاينة الذين يحاولون قتلك، لكنك أصبحت مأوى أفئدة الملايين الذين يهتفون لك في كل العواصم والميادين».



وأشار إلى أن «العدو الإسرائيلي يواصل جريمة القتل والتي كتب فيها بيده شهادة وفاته كمحتل، وسوف يحاسب عليها مهما طال الزمن أم قصر».



وأكمل: «ولازلت يا غزة تقفين صابرة محتسبة أمام المجازر والمذابح والتجويع والنزوح، وتقولين لهم أننا طلاب حرية وكرامة ووطن».



ولفت إلى أن شهر رمضان يحل على فلسطين في ظلال معركة «طوفان الأقصى»، واصفًا إياها بأنها معركة فريدة ملهمة بكل أبعادها.



وذكر أن المعركة جعلت يوم السابع من أكتوبر مفصلًا تاريخيا في عمر القضية الفلسطينية، وتحولا استراتيجيا في مسار الصراع مع العدو المحتل؛ فأعاد قضية فلسطين لصدارة المشهد العالمي بما يتناسب مع أبعادها السياسة والإنسانية ومركزيتها المقدسة، بعد أن حاولت القوة الاستعمارية أن تجعلها في طي النسيان.