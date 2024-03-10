محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشهر رمضان

أكد محافظ الغربية طارق رحمي، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المعظم، موجها الجهات المعنية بالمرور والحماية المدنية والإسعاف بالتنسيق المستمر وتفعيل غرف العمليات الخاصة بها على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات طارئة على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء اليوم مع العميد وائل حمودة مدير المرور بالمحافظة، والعميد عبد القادر رزق مدير مرافق الغربية، والعميد إكرامي خير الله مدير الحماية المدنية بالغربية، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد سعدية مدير إسعاف الغربية.

ووجه محافظ الغربية بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتأكيد زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول، مشددًا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة و الإسعاف على مدار الساعة.

كما وجه المحافظ المرور وشرطة المرافق، بتنظيم حركة المرور مع ضرورة منع الإشغالات في محيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، ومنع كافة الاشغالات بالشوارع الرئيسية.