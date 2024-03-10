إسماعيل هنية: منفتحون على استمرار المفاوضات وأي صيغ تنهي العدوان بحق شعبنا

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، انفتاح الحركة استمرار المفاوضات وأي صيغ تحقق هذه المبادئ وتنهي العدوان والإجرام بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال كلمة، مساء الأحد: «إذا تسلمنا من الأخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال بالتزامه بالانسحاب ووقف العدوان وعودة النازحين، فنحن جاهزون لاستكمال حلقات هذا الاتفاق، وأن نبدي أيضا كما قلنا مرونة فيما يتعلق بموضوع التبادل والأسرى».



وأشار إلى أن «موضوع الأسرى مهم، ويجب أن يفهم العدو أنه سيدفع ثمنًا في موضوع التبادل»، مضيفًا: «لكن الأولوية وعلى رأسها هو حماية شعبنا ووقف العدوان والمذابح والمجازر وعودة النازحين وفتح أفق سياسي لقضيتنا وشعبنا».



وحذر من أن «هناك حربا نفسية يديرها الاحتلال ومحاولات دق الأسافين وخلق الفوضى»، مؤكدًا أن «كل ذلك سوف يفشل».



وأكمل: «لن ينجح هذا المحتل في أي من محطات المواجهة مع شعبنا على مدار عقود الصراع، فكيف به ينجح أمام هذه البطولة وهذا الجبروت وهذا الصمود العظيم البطولي الأسطوري لشعبنا في معركة طوفان الأقصى».