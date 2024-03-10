سقوط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات خلال حملات في 3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات خلال حملات في 3 محافظات.



واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للامن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، الغربية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم:

ضبط عاطل، وبحوزته (كيلو هيروين، ميزان حساس) في الجيزة



وفي الشرقية ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كيلو الحشيش، بندقية خرطوش، فرد محلى، طلقات، سلاح أبيض "مطواة"، مركبة "توك توك" بدون لوحات ومُبلغ بسرقته).



وفي الغربية، ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته (5 كيلو حشيش، بندقية خرطوش وطلقتين).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريبا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.