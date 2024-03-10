خضر وليبراليون بالبرلمان الأوروبي يؤكدون إدراج الإجهاض ضمن ميثاق الاتحاد الأوروبي

تحدثت شخصيات بارزة من حزب الخضر ومن الفصائل الليبرالية في البرلمان الأوروبي، لصالح إدراج حق المرأة في الإجهاض ضمن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ليؤكدوا بذلك دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.



وتحدثت في هذا الصدد كل من زعيمة تكتل أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي، تيري راينتكه، وزعيمة مجموعة تجديد أوروبا الليبرالية، فاليري هاير، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية" (آر.إن.دي)، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد.



وقالت راينتكه، وهي سياسية ألمانية عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2014، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية": "إن الحق في الإجهاض الآمن يخص ميثاق الاتحاد الأوروبي كحق أساسي".



وأكدت أنه لا يجب أن يتوقف حق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن جسدها، على الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة في أي لحظة.



من ناحية أخرى قالت هاير، وهي عضو في البرلمان الأوروبي من فرنسا وحليفة لماكرون، لشبكة "هيئة التحرير الألمانية"، إنها تدعم مبادرة الرئيس الفرنسي.



وكان ماكرون أعلن أمس الول الجمعة أن حرية الإجهاض يجب أن تكون مدرجة ضمن الميثاق، الذي يعد بمثابة ميثاق حقوق لمواطني الاتحاد الأوروبي.