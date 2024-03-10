قرر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، زيادة حجم حزمة إعانات رمضان من 7.5 مليار روبية إلى 12.5 مليار روبية، إلى جانب إصداره توجيهات بتعزيز التوسع في مناطق توزيعها في البلاد للتسهيل على الجماهير خلال الشهر الكريم.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، عن إدارة الإعلام بمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم الأحد، قوله إنه إلى جانب مؤسسة متاجر الخدمات وبرنامج بينظير لدعم الدخل، ستوفر وحدات متنقلة مأكولات بأسعار مدعومة.



وفي المرحلة الأولى، تم إنشاء ما مجموعه 1200 وحدة متنقلة و300 مركز إعانة دائم.



وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الباكستانية، أن رئيس الوزراء أعرب عن رغبته في تقديم أقصى قدر من الإعانة للفقراء.