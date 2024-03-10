الإذاعة الإسرائيلية: بايدن يعيد إحياء حماس بتقديمه المساعدات الإنسانية لها

زعمت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد إحياء حركة حماس بتقديمه المساعدات الإنسانية للحركة في قطاع غزة، وفق قولها.

وقالت الإذاعة إنّ الرئيس الأمريكي يحاول من خلال إسقاطه للمساعدات الإنسانية وتدشين ميناء بحري عائم في البحر المتوسط إحياء حركة حماس، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن هذا الأمر يعني أن الرأي العام يزحف ببطء في اتجاه الحركة.

وأوضحت الإذاعة أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، لن يذهب إلى إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل لأنه ليس في خطر، كما أنه يحتجز الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" إن فريق تل أبيب للتفاوض هو الذي يتعنت في شروطه وليس الحركة الفلسطينية.