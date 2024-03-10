رئيس قسم الزلازل بالقومي للبحوث: زلزال جنوب تركيا لم يؤثر على مصر بسبب بُعد المسافة

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، إن المحطات سجلت اليوم الأحد، هزة أرضية على بُعد 520 كيلومترًا شمال مدينة رشيد.



وطمأن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، المواطنين أن الزلزال لم يؤثر على مصر بسبب بُعد المسافة.



وأشار إلى أن الزلزال لم يشعر به أحد من سكان مصر أو سكان السواحل بصورة كبيرة، موضحًا أنه «أثّر فقط على جنوب تركيا؛ حيث بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر».







وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لمعهد العلوم الفلكية، برئاسة الدكتور طه رابح، هزة أرضية على بعد 520 كيلومتر شمال مدينة رشيد.



وأوضح معهد العلوم الفلكية، أن الهزة حدثت مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 4.7 ريختر، بعمق يصل إلى 16 كيلومترا.