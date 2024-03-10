مسئول هندي: بلادنا تستعد لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية، يوجي أديتياناث، اليوم الأحد، إن الهند تستعد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال فترة ولاية رئيس الوزراء ناريندرا مودي الثالثة.

وأضاف فى كلمة ألقاها خلال إحدى الفعاليات بالولاية اليوم: "مع تحول الهند إلى ثالث أكبر اقتصاد، سيرتفع دخل كل فرد في البلاد، مما سيؤدي إلى تعزيز الرخاء في حياة الشعب"، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

يأتي هذا بعد أن دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مشاريع تنمية للبنية التحتية بقيمة 340 مليار روبية (1ر4 مليار دولار)، بحسب ما أعلنته الحكومة في بيان اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان جاء فيه أن المشاريع تتضمن مباني جديدة في المطارات في عدة مدن بما فيها دلهي، ضمن جهود تحسين البنية التحتية لقطاع الطيران.

وتتضمن المشروعات كذلك بناء طرق إضافية في المناطق الريفية في ولاية أوتار براديش، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكان ذات تكلفة معتدلة في لوكنو ورانشي.