الدنماركي فينجارد يفوز بسباق تيرينو أدرياتيكو للدراجات

حقق الدنماركي جوناس فينجارد المركز الأول في سباق "تيرينو أدرياتيكو" للدراجات، فيما ذهب الفوز بالمرحلة الأخيرة اليوم الأحد للمتسابق جوناثان ميلان من البلد المضيف إيطاليا.

وحقق ميلان، دراج فريق ليدل تريك، فوزه الثاني من سبع مراحل على امتداد 154 كيلو مترا والتي تبدأ وتنتهي في سان بينديتو ديل تورنتو، متقدما على النرويجي ألكسندر كريستوف دراج فريق "أونو إكس موبيلتي" والإيطالي ديفيد كيمولاي دراج فريق "موفيستار".

وفي الوقت ذاته، نجح فينجارد في إكمال ثنائية رائعة لفريق فيسما ليس، بعد فوزه بهذا السباق، وتتويج زميله الأمريكي ماتيو يورجنسن بسباق "باريس-نيس" في وقت سابق من اليوم الأحد