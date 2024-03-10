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الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

د ب أ
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 4:44 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 4:44 ص

رحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو "إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء السبت "عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف السودانية، وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".

وأكدت الخارجية الإماراتية "دعمها لكافة الجهود المؤدية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والازدهار".

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