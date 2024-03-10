فلسطين: آن الأوان لصحوة دولية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل لغزة وسكانها

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنَّ المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب.

وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، أن هذه المواقف تمثّل ترجمة لعقلية استعمارية وانتقامية وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وابادتهم خرقا للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.

وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شيء على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.

وأشارت إلى أنه آن الأوان لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و654 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.