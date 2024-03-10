 الهلال الأحمر الفلسطيني: نتمنى أن تثمر الجهود في وقف إطلاق النار خلال رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني: نتمنى أن تثمر الجهود في وقف إطلاق النار خلال رمضان

هديل هلال
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 9:50 م

قال مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن «الوضع مأساوي في قطاع غزة، لا سيما على الصعيد الصحي والإنساني والإغاثي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «الطواقم العاملة لا تستطيع في المطلق تلبية الاحتياجات الكبيرة للأعداد الهائلة من النازحين والمصابين والجرحى والمرضى على حد سواء».

وأعرب عن أمله في أن «تثمر الجهود المبذولة عن وقف دائم لإطلاق النار؛ ليتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من الحياة بشكل طبيعي، والتخفيف من معاناتهم، في ظل استمرار العدوان وما نتج عنه من تداعيات كثيرة».

ولفت إلى أن الجمعية تعاني من عدة مشكلات، أبرزها؛ استهداف الأطقم العاملة، والنقص الحاد في المستلزمات والموارد المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين، مختتمًا: «هناك قضايا ملحة تضع تحديات جمة أمام عملنا للحد من معاناة الفئات المتضررة».

 

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