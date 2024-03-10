الفلبين تمنح عقدين لشركة أيرلندية لتطوير مشروعين لطاقة الرياح



منحت الفلبين عقدين لمجموعة الطاقة الخضراء الأيرلندية "مينستريم رينيوابل باور" لتطوير مشروعين لمحطات برية لطاقة الرياح في لوزون وفيساياس، بسعة إجمالية تبلغ 440 ميجاوات، وفقا لوزارة الطاقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيان لوزارة الطاقة، بأن عقود خدمة طاقة الرياح لمشروع رياح سانتا آنا كاجايان بقدرة 100 ميجاوات في مقاطعة كاجايان ومشروع بانون للرياح بقدرة 340 ميجاوات في مقاطعة ليتي تبلغ مدة كل منهما 25 عاما، وذلك دون الكشف عن التكاليف.

وتساعد عقود خدمة المحطات البرية لطاقة الرياح على تسريع تطوير الطاقة المتجددة في البلاد.