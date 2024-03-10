الجيش السوداني يطالب بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن والقرى كشرط لوقف إطلاق النار

أعلن الجيش السوداني إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إذا لم تنسحب قوات الدعم السريع شبه العسكرية من المدن والقرى المتنازع عليها.



جاء هذا في رد للقائد السوداني البارز الفريق ياسر العطا، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الذي يبدأ الليلة.



ويشهد السودان حربا بين الرئيس الفعلي للبلاد، عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق زعيم ميليشيا قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، على السلطة منذ أبريل 2023.



من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها وافقت على وقف إطلاق النار.



وكان البرهان قد أشار قبل أيام قليلة عبر ممثله لدى الأمم المتحدة إلى أنه مستعد للموافقة على وقف لإطلاق النار.



غير أن العطا قال اليوم الأحد إنه لا يمكن وقف إطلاق النار إلا إذا انسحبت قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمنشآت العامة مثل المدارس والمراكز الصحية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مايو الماضي بعد وساطة من الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية.



كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى أول أمس الجمعة، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.



وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ويدعو القرار طرفي الصراع إلى وقف فوري للأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط المواجهة.