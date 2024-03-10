قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية يوم الشهيد، إن العالم يشهد منذ 5 شهور مأساة إنسانية في غزة، مؤكدا أن تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 90 مليار دولار.

وأكد السيسي أن مصر لن تتوقف عن العمل مهما كان الثمن؛ من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة.

وعلى مدى ما يزيد عن 5 أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر وجرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خلال كلمة مصورة أول أمس الجمعة: "تمكن مجاهدونا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية، ونكبد العدو وجيشه خسائر فادحة ولدينا المزيد طالما العدوان مستمر، كما أن العدو لن يفلح في جلب الأمن لجمهوره وجيشه قبل أن يعطي شعبنا حقوقه وينهي احتلال أرضنا ومقدساتنا".

- نتنياهو ينتظر ترامب

وفي ذلك السياق، رأى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي بلغت خسائره على عدة أصعدة؛ فعلى الصعيد الاقتصادي أكدت الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن 60 مليار دولار على مدار الأيام الماضية هي خسائر القطاع العسكري، مؤكدا أن هناك شلل تام أصاب الحياة الاقتصادية داخل دولة الاحتلال.

وأكد الرقب في تصريحات لـ"الشروق"، أن زيارة عضو حكومة الحرب بيني جانتس للولايات المتحدة دون إذن نتنياهو، يمكن أن يكون تأثيرها منحصر فقط في حكومة الحرب دون أن يتمد للحكومة بشكل كامل، فالحكومة التي شكلها نتنياهو قبل الحرب تعتبر حكومة قوية بدعم اليمين المتماسك ما يطلق عليه "البلوك"، حتى وإن خرج جانتس من حكومة الحرب ستبقى الحكومة.

ورجّح الرقب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك مفاتيح إقالة نتنياهو أو الدعوة لانتخابات مبكرة داخل إسرائيل واستبدال نتنياهو قبل أن تنتهي ولايته المقررة في عام 2026.

وذكر أن نتنياهو يترقب بشكل كبير الانتخابات الأمريكية المقبلة ويعول على فوز ترامب ما قد يخفف الضغط عنه وعن تصرفاته في المنطقة.

- هل باتت أيام حكومة نتنياهو معدودة؟

من جهته قال الدكتور حسن مرهج، أستاذ العلوم السياسية والخبير بشئون الشرق الأوسط، لـ"الشروق": "مع تزايد معدلات الخسائر على الصعيد العسكري والاقتصادي في إسرائيل، وبالتالي يمكن أن يكون هذا عاملاً يؤثر على استقرار حكومة نتنياهو، ومع ذلك لا يمكن الجزم بشكل قاطع أن أيام حكومته معدودة، حيث إن لديه قاعدة داعمة من الناخبين وقدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية".

وأضاف مرهج، "لكن إذا استمرت التطورات السلبية على الصعيدين العسكري والاقتصادي، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على حكومة نتنياهو، وقد يؤدي إلى تحركات سياسية داخلية تهدد استمراره في السلطة، ومن المهم متابعة التطورات القادمة لتقييم مدى استمرارية حكومته في السلطة".

وواصل مرهج، "ومع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو بسبب الخسائر العسكرية والاقتصادية، قد يزداد الضغط عليه للتنحي أو لتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك يجب مراعاة أن نتنياهو لديه قاعدة داعمة قوية ويتمتع بمهارات سياسية استثنائية، مما يجعل من الصعب تحديد متى ستنتهي حكومته".

- هل تشير زيارة جانتس للولايات المتحدة إلى أنها تتعامل معه أنه رئيس حكومة الاحتلال البديل؟

وأشار مرهج، إلى أن زيارة بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، للولايات المتحدة لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة تتعامل معه بأنه رئيس الحكومة البديل، قائلا: بيني غانتس هو جزء من حكومة نتنياهو الحالية كوزير دفاع، وزيارته للولايات المتحدة قد تكون في إطار التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وتابع، "مع ذلك، فإن بيني غانتس يعتبر منافساً لنتنياهو وقد أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الحكومة في المستقبل لذلك، قد تكون زيارته للولايات المتحدة جزءًا من جهوده لبناء علاقات دولية وتعزيز مكانته في المشهد السياسي الإسرائيلي".

وأردف، بشكل عام يجب أن يُفهم أن العلاقات الدولية تعتمد على التعامل مع الحكومات والشخصيات الرسمية التي تتولى المسئولية في الوقت الحالي، ولا يعني ذلك بالضرورة التصديق على أي تغييرات مستقبلية في الحكومة، من هنا فإن زيارة بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة لا تعني بالضرورة أن الولايات المتحدة تعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يكون لزيارة جانتس للولايات المتحدة دلالات سياسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الأمني، ومن المهم أن نفهم أن زيارة غانتس تأتي في إطار التواصل والتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

هل تسحب أو تخفض الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بعدما تبين أن الحرب يستع مداها الزمني دون أن تحقق نتائج المخططة؟

ورأى مرهج أن تصريحات الولايات المتحدة حول دعمها لإسرائيل تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والمصالح الاستراتيجية المشتركة، وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الانتقادات لسياسات إسرائيل، إلا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يعتبر عاملاً مهماً في العلاقات بين البلدين.

واستكمل، "لذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسحب أو تخفض دعمها لإسرائيل بسبب استمرار الحرب في المنطقة دون تحقيق نتائج مخططة، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل التأثير على استقرار المنطقة والأمن القومي الأمريكي، ويجب متابعة التطورات السياسية والأمنية بعناية لمعرفة كيف ستؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

و"رغم ذلك، فإن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل حليفاً استراتيجياً هاماً في الشرق الأوسط، ولديها تاريخ طويل من دعم إسرائيل سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك هناك تأييد قوي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة من قبل مجموعات لوبي إسرائيلية وأفراد في الحكومة والكونجرس".

واختتم حديثه، من المرجح أن تظل الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل قوي رغم استمرار الحرب دون تحقيق النتائج المخططة، ومع ذلك قد تطالب الولايات المتحدة بإجراءات تهدف إلى تحقيق التهدئة وإنهاء النزاع بطرق سلمية ومستدامة.