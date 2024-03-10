أستاذ استثمار: المواطن ينتظر معارض أهلا رمضان فهي تدخل البهجة على قلبه

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن مجهودات الدولة المصرية لتوفير السلع بأسعار مخفضة لا تقتصر على الفترة ما قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أنها تعمل بشكل كبير لإتاحة السلع بأسعار مخفضة على مدار العام.

وأضاف خلال مدخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحكومة المصرية تستخدم كل ما هو متاح لديها من قدرات وإمكانيات، من أجل توفير السلع للمواطنين بمختلف المنافذ.

وأشار إلى تضافر الجهود لإقامة معارض قريبة من التجمعات السكانية؛ من أجل إتاحة السلع بأسعار مقبولة للمواطنين.

وأكمل: «خلال الفترة الأخيرة كانت هناك ندرة في عدد من الأصناف والسلع والمنتجات، لكن الدولة تحركت بمنافذها المختلفة لتوفير السلع بعيدًا عن محاولات للاستغلال والجشع أو الاحتكار».

ولفت إلى أن الإقبال على معارض «أهلًا رمضان» كبير جدًا؛ لأنها تستهدف أماكن قريبة من تجمعات سكينة، وتستهدف مستويات دخل ليست كبيرة.

واستطرد: «الجميع ينتظر إقامة هذه المعارض كل عام، فهي تدخل البهجة على قلوبهم وتشعرهم بالفرحة كل عام».