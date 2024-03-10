قال محمد سليمان، كاتب مسلسل «إمبراطورية ميم»، إن الفكرة مستوحاة من القصة القصيرة التي كتبها الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، في أواخر الستينيات ضمن مجموعة قصصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن القصة قدمت كفيلم منذ ما يزيد عن 50 عامًا، منوهًا أن إعادة إنتاجها كمسلسل بمثابة «تحد مخيف».

وأشار إلى حرص شركة الإنتاج على إعادة تقديم أعمال كبار الكتاب على الشاشة وللأجيال الجديدة، مستشهدًا بتقديمها مسلسلات «راجعين يا هوى» للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، و «مذكرات زوج» للكاتب أحمد بهجت.

وأكمل: «هذا العام نقدم إمبراطورية ميم، نحاول تقديمه برؤية معاصرة؛ لأن الأسرة كما هي في كل زمان ومكان، لكن المتغير العصر وآلياته ومفرداته».

واستطرد: «تحدي تقديم المعالجة المعاصرة لقصة قصيرة عدد كلماتها وصفحاتها محدود، في مسلسل درامي من 30 حلقة غير سهل، فنحن نريد تناول الشخصيات بعمق أكبر مع الحفاظ على روح النص الأصلي الأدبي، وآمل أن يستقبله الجمهور بشكل حسن وجيد».

ولفت إلى أن إعادة تقديم تلك الأعمال «ليس من باب الإفلاس، بل يبني جسرًا لتعزيز التواصل بين الأجيال القادمة والكنوز التي تركها كبار الكتاب في الأدب والثقافة».

مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبد العزيز، وإلهام صفي الدين، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، ويارا عزمى، والطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.