قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن معركة «طوفان الأقصى» تدخل شهرها السادس، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يحقق أيًا من أهدافه العسكرية حتى الآن.



وأضاف خلال كلمة، مساء الأحد، أن الحركة تحركت خلال تلك الشهور على جبهتين متلازمتين؛ الأولى الجبهة الميدانية التي تقودها فصائل المقاومة، وفي مقدمتها كتائب القسام وهي تدافع عن شعبها في كل محاور القتال على كل شبر وفي كل شارع من شوارع القطاع الحبيب.



وأوضح أن «الجبهة الثانية فهي الجبهة السياسية وهي جبهة واسعة وتفتح على أكثر من مستوى وصعيد»، قائلًا إن أهمها المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق؛ لإنهاء الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني.



وأكمل: «أوضح لشعبنا بشكل عام وأمتنا وأحرار العالم، أننا منذ البداية خضنا هذا المسار التفاوضي عبر الأخوة الوسطاء في مصر وقطر ووضعنا 3 ضوابط للتوصل إلى اتفاق».



وذكر أن الضوابط تشمل: التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب، وترجمة الصمود الأسطوري والبطولة والبسالة والتضحيات إلى إنجازات حقيقية لشعب فلسطين على صعيد المعركة ذاتها وعلى الصعيد السياسي، وقطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة في بعدها الوطني والإداري والسياسي لما يطلق على اليوم التالي للحرب على غزة.