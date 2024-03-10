إيران تمنح عقود غاز طبيعي بقيمة 20 مليار دولار لشركات محلية

منحت إيران عقودا بقيمة 20 مليار دولار لشركات محلية، لزيادة إنتاج حقل غاز بارس الجنوبي، في حضور شركات هندسية وشركات مقاولات إيرانية، وستجني البلاد أكثر من 900 مليار دولار من تنفيذ هذه الخطة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد، أنه تم توقيع عقود زيادة الانتاج في حقل بارس الجنوبي/ القبة الشمالية للغاز ومكثفات الغاز من جانب شركة بتروبارس، وشركة الهندسة والإنشاءات للصناعات النفطية، والمركز الرئيسي لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات، ومجموعة إم أيه بي إن أيه.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته، قوله اليوم الأحد: "إننا نشهد أكبر حدث في تاريخ الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بضمان توفير أمن طاقة مستقر".

وأضاف: "لقد حققنا هذا النجاح بمساعدة شركات مقاولات إيرانية".