الشرطة الألمانية تحرر 5 بلاغات جنائية تتعلق بالمظاهرة المناوئة لتسلا

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تلقت الشرطة الألمانية خمسة بلاغات جنائية تتعلق بالمظاهرة التي تم تنظيمها، اليوم الأحد، للتنديد بخطط توسيع مصنع شركة تسلا الأمريكية في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها حررت محاضر ضد ثلاثة أشخاص لأنهم كانوا ملثمين خلال مظاهرة "تسلا لا شكرا"، فيما حررت المحضر الرابع ضد شخص آخر لأنه أدى تحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر أمام مجموعة من المحتجين.

وتعلق المحضر الخامس بشبهة إحداث إصابة بدنية خطيرة حيث يُعْتَقَد أن رجلا وشريكته تعرضا للإصابة جراء ضربهما بهراوة من جانب مجموعة تابعة لمبادرة بيئية.

وأضافت الشرطة أن التجمعات في جرونهايده سارت بشكل سلمي إلى حد كبير.

يذكر أن تحالف "أغلقوا الصنبور لتسلا" نظم اليوم مظاهرة احتجاجية شارك فيها أكثر من 1000 شخص وفقا لتصريحات متحدثة باسم التحالف حيث يسعى نشطاء البيئة إلى منع تنفيذ خطط التوسع في مصنع الشركة الأمريكية في جرونهايده والذي يعد المصنع الوحيد لتسلا في أوروبا حتى الآن.