أوكرانيا تصد طائرات روسية بدون طيار مع استمرار الهجمات الليلية

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية صدت هجوما روسيا آخر واسع النطاق، بطائرات مقاتلة بدون طيار، الليلة الماضية.



ويبدو أن جميع الطائرات بدون طيار الـ39 المقتربة، باستثناء أربع منها، تم اعتراضها وتدميرها. وتردد أنه لم تقع أية إصابات.



وكتب قائد القوات الجوية، ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق "تليجرام"، صباح اليوم الأحد "أود أن أشكر كل من حقق هذه النتيجة".



وشهد الأسبوع الماضي، هجمات شبه ليلية، بعشرات الطائرات بدون طيار، من أحد الجانبين أو كلاهما.



وذكر الجيش الأوكراني، أن طائرة بدون طيار للعدو قصفت مبنى صناعيا، في منطقة "أوديسا" جنوب البلاد، في أحدث هجوم. ودمرت طائرة أخرى خط كهرباء في منطقة "ميكولايف" المجاورة.