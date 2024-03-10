مؤيدو فلسطين يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

تظاهر آلاف المؤيدين لفلسطين وسط العاصمة البريطانية، لندن، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن حملة التضامن مع فلسطين نظمت احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني آلاف وإصابة عشرات الآلاف، وذلك في أعقاب هجوم شنته حركة حماس على منطقة غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر نتج عنه مقتل 1200 شخص وأحتجاز 240 آخرين.

وتصدرت المغنية شارلوت تشيرش مقدمة المسيرة، وقالت إنها انضمت إلى الاحتجاج لإظهار التضامن مع شعب فلسطين بسبب كل ما يمر به من معاناة.

وفي حديثها لوكالة "بي إيه ميديا"، قالت: “أنا هنا اليوم للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولأطلب من حكومتنا والحكومات في جميع أنحاء العالم إرسال رسالة قوية قدر الإمكان.

وتابعت "نحن جميعا هنا لأننا لا نستطيع تحمل ما نشاهده، لا يمكننا أن نتحمل رؤية المدنيين والأطفال والنساء يذبحون، ونحن هنا لأن قلوبنا مليئة بالحب للشعب الفلسطيني”.

ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطين وحملوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الحرب على غزة" و"وقف إطلاق النار الآن" أثناء مسيرتهم من هايد بارك كورنر إلى السفارة الأمريكية.

كما هتف المتظاهرون “فلسطين حرة حرة” و”ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريدها؟ " الآن" بالإضافة إلى الشعار المثير للجدل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".