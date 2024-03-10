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مبادرة هي.. مديرية الشباب بالجيزة تنفذ التدريب الأسبوعي لفريق كرة السلة للفتيات

أرشيفية
أرشيفية
يارا صابر
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 2:00 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 2:01 ص

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الوحدة التدريبية الأسبوعية لمركز تدريب الفتاة في لعبة كرة السلة ضمن مبادرة "هي" بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية، من خلال الإدارة البرامج التنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحادين المصري والدولي لكرة السلة.

جاء ذلك في إطار المبادرات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، لتمكين المرأة والفتيات الصغار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإهتمام بالمرأة في كافة المجالات بصفة عامة.

وتهدف المبادرة، إلى نشر ثقافة لعبة كرة السلة بين الفتيات الصغار وتوسيع قاعدة الممارسة والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة في قطاع البطولة.

وتستهدف المبادرة، المراحل السنية 2012 و2013 و2014، ويتم التدريب خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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