هنية: لا نريد إطلاقا أن نعطي اتفاقا لا ينهي الحرب على قطاع غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن «الحركة لا تريد إطلاقًا أن تعطي اتفاقًا لا ينهي الحرب على قطاع غزة أو لا يعيد النازحين إلى منازلهم».

وأضاف خلال كلمة، مساء الأحد، أن الحركة لا تريد أن تعطي اتفاقًا لا يضمن خروج العدو الإسرائيلي من غزة، وخاصة من وسط القطاع، ولا يؤمن القضايا الإنسانية لكل أهل القطاع خاصة في الشمال.

ونوه أن شمال قطاع غزة يعاني من سياسة التجويع، وموت الأطفال وكبار السن والنساء؛ بسبب الجوع الذي يفرضه العدو بحصاره الإنساني والعسكري على غزة.

وأكمل: «تحلينا بأعلى درجات الإيجابية والمسؤولية، وقلنا من أجل تحقيق هذه المبادئ والتوصل إلى الاتفاق لا بد أن يكون الاتفاق شامل على ثلاثة مراحل متلازمة؛ الأولى والثانية والثالثة، وأن يكون أيضا بضمانات دولية لإلزام الاحتلال بما يتم الاتفاق».

وأشار إلى أن «من يتحمل مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو الصهيوني، لأنه لا يريد الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتفاق».